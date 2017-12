Weiße Weihnachten nur in Mühlviertel und Voralpen

Schneehöhen wie gestern, Mittwoch, hätten sich viele Oberösterreicher für die Feiertage gewünscht: Spitzenreiter war Bad Ischl mit 27 Zentimetern Schnee, dahinter Windischgarsten mit 22 Zentimetern und Rohrbach mit 19 Zentimetern. Sogar in Linz lag eine zwei Zentimeter dicke Schneedecke, drei Zentimeter waren es in Ried im Innkreis und sechs in Kremsmünster.

Tauwetter setzt noch vor den Feiertagen ein

Doch die weiße Pracht wird ab heute, Donnerstag, nach und nach davonschwimmen, denn die Temperaturen steigen an - siehe dazu auch unser Interview unten.

Weiße Weihnachten wird es demnach wohl nur im Süden des Landes geben (40 bis 70 Prozent Chance für Salzkammergut und Voralpen), eine gute Chance gibt es auch im Mühlviertel (30 bis 60 Prozent).

Wer über die Feiertage aber nicht auf das Winterwonderland verzichten möchte, sollte die Skipisten ansteuern. Dort ist von Schneemangel keine Rede und die Abfahrten sind in bestem Zustand. Die Wurzeralm meldete am Mittwoch 150 Zentimeter Schnee, die Höss 125 Zentimeter. Gute Wintersportbedingungen findet man sogar am Hochficht, wo 130 Zentimeter Schnee liegen. Am Kasberg misst die Schneedecke 120, am Feuerkogel 122 und im Skigebiet Dachstein West sogar 195 cm. So lässt sich der Traum von weißen Weihnachten erfüllen!

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung

Ubimet-Meteorologe Josef Lukas muss heuer alle Winter-Fans enttäuschen, weil Wind und Plusgrade zum Wochenende hin die Winteridylle trüben.

"Krone": Vorige Woche haben die Prognosen für Weihnachten noch besser ausgesehen. Was ist passiert?

Josef Lukas: Eine Warmfront kommt auf uns zu, bringt ab heute nasse und windige Verhältnisse. Bei bis zu 6 Grad plus steigt die Schneefallgrenze auf bis zu 1200 Meter an. Der Freitag wird noch milder. Da schmilzt die Schneedecke, die jetzt häufig liegt, leider weg.

"Krone": Wie wird das Wetter an den Feiertagen selbst?

Josef Lukas: Es wird richtig mild und auch sonnig. Manchmal kann aber auch der Nebel hängenbleiben.

"Krone": Viele Menschen sind enttäuscht, wenn es Weihnachten nicht schneit, dabei ist das vor allem im Zentralraum selten.

Josef Lukas: In Linz zum Beispiel sind im Schnitt nur zwei bis drei von zehn Weihnachtsfesten weiß. Grüne Weihnachten sind eigentlich die Normalität.

"Krone": Andere sind noch viel ärmer dran.

Josef Lukas: Ja, in St. Pölten etwa lag das letzte Mal im Jahr 2007 zu Weihnachten Schnee.