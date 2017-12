241 Autolenker hatten zu viel "getankt"

Insgesamt wurden in den vergangenen Wochen knapp 14.000 Alkotests in Tirol durchgeführt. Das Fazit der Polizei: "Die Zahl der Alkoholdelikte blieb hoch. Sie war zwar geringfügig niedriger als 2016, aber deutlich höher als 2015." In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Heuer wurden 241 "Alk-Sünder" erwischt, im Vorjahr sogar 249 und 2015 waren es "nur" 210.

Zahl der Alkohol-Unfälle mit Verletzten ging zurück

Wenn es einen erfreulichen Aspekt zu diesen Kontrollen gibt, dann, dass die Zahl der Unfälle von Alkolenkern mit Verletzungsfolge im Vergleich zum Vorjahr von 16 auf 13 sank. Die meisten Alkunfälle mit Verletzten ereigneten sich im Bezirk Kitzbühel (4), gefolgt von Kufstein (3) und Innsbruck (2). Je einen gab es in den Bezirken Imst, Landeck, Schwaz und Reutte.

Mit 2,4 Promille gegen Baum gekracht

Ganz oben auf der Liste der Unfälle mit Verletzten steht ein Lenker mit 2,24 Promille, der in Ramsau einen Frontalunfall verursachte. Beziehungsweise stand ganz oben: Denn ein Tiroler (39) setzte diesem Wert am Dienstag Abend bei Langkampfen noch einen drauf. Er krachte um 21.30 Uhr mit 2,4 Promille gegen einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer (38) wurden dabei erheblich verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die ganz und gar nicht schöne "Weihnachtsbescherung" fand somit für den 39-Jährigen bereits fünf Tage vor Heiligabend statt.

Polizei wird bis Silvester weiter streng kontrollieren

Die Polizei kündigte indes weitere strenge Kontrollen an, speziell um Weihnachten sowie zu den Vorsilvesterfeiern und zu Silvester.