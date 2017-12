Trauriges Fest für Waisenkinder

Die kleine Anna wird sich an ihre Mama später nicht mehr erinnern können: Erst ein Jahr alt war das Mädchen aus dem Mühlviertel, als seine Mutter diesen November nach achtmonatigem Leiden im 32. Lebensjahr an Krebs starb. Sie hinterlässt aber nicht nur Baby Anna, sondern auch den vierjährigen Nico und ihren ältesten Sohn Jonas (13). Papa, Oma und Tante helfen zusammen, doch die dreifache Mutter fehlt an allen Ecken und Enden. Wer den drei Halbwaisen finanziell etwas unter die Arme greifen möchte, spendet bitte unter dem Kennwort "Anna".

Vater starb bei Motorradunfall

Bei Larissa (14) und Marcel (17) aus dem Hausruckviertel ist es der Vater, ohne den sie dieses Weihnachtsfest feiern müssen: Der 48-jährige Bernd starb heuer bei einem Unfall mit dem Motorrad, hinterlässt auch noch eine erwachsene Tochter (22). Mama Miriam fürchtet, das Haus alleine nicht erhalten zu können. Helfen Sie hier bitte unter dem Kennwort "Larissa".

Mutter und Vater hintereinander verloren

Tapfer versuchen die 18-jährigen Zwillinge David und Kevin aus dem Mühlviertel, ihr Leben zu meistern, nachdem nun binnen eines Jahres sowohl Vater als auch Mutter starben. Sie kümmern sich rührend um den kleinen Bruder Joel (7), den dieser furchtbare Schicksalsschlag natürlich besonders hart trifft. Die Zwillinge machen gerade Lehren und hoffen, das Haus der Eltern nicht hergeben zu müssen. Das Kennwort lautet "3 Waisen". Jeder Cent hilft, die Not zu lindern!

"Krone"-Sonderkonto bei

der Hypo Oberösterreich:

IBAN: AT28 5400 0000 0060 0007

BIC: OBLAAT2L

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung