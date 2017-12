GB: Rechtsanspruch auf schnelles Internet kommt

Hierzulande ist ebenfalls ein Ausbau der Internetgeschwindigkeit geplant. Im Regierungsprogramm der frisch angelobten türkis-blauen Regierung ist die Rede von Gigabit-Internet bis zum Jahr 2025. Auch den neuen superschnellen Mobilfunkstandard 5G will man in sieben Jahren flächendeckend im Einsatz haben. Als "Zwischenziel" peilt man derweil eine Breitbandgeschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde an.