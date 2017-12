Das sind die beliebtesten Weihnachts-Songs

In Österreich lauscht man besonders gerne den "Joyful Christmas All Stars" und ihrem Song "Joyful Christmas To You All". Musikalisch in die Weihnachts-Saison gestartet wurde hierzulande laut Spotify am 18. November (mindestens zwei Prozent weihnachtliche Streams). Wir befinden uns damit im Mittelfeld. Wirkliche Frühstarter waren dagegen die Philippinen (9. Oktober), Spätzünder dagegen Ecuador (16. Dezember).