U4: Stromstörung sorgte für Chaos und Verwirrung

Eine Stromstörung hat am Mittwochvormittag für Probleme bei der Wiener U4 und in weiterer Folge für Chaos gesorgt. Bei einer Stromschiene im Bereich des Karlsplatzes gab es einen Schaden bei der Isolierung, ein Teil musste ausgetauscht werden, sagte Wiener-Linien-Sprecher Daniel Amann. Der Betrieb zwischen Karlsplatz und Margaretengürtel wurde in beiden Richtungen eingestellt. Nach mehr als einer Stunde war der Schaden behoben.