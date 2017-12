Dessous für einen heißen Start ins neue Jahr

# Schnüre und Bänder

Sexyness und Sinnlichkeit! Aufwendige Schnürungen und Bänder à la Strappy Bras sind ein Trend, der gerade auch im Alltag die Blicke auf sich zieht. Der Stil wird auch "Bondage-Style" genannt und gewann gerade nach der Verfilmung des Buches "Fifty Shades of Grey" an Aufmerksamkeit. Beliebte Materialien dieser BHs, die bevorzugt in einem kräftigen Rot oder Schwarz getragen werden, sind glänzender Satin, Spitze und natürlich auch das eine oder andere Lederelement. In jedem Fall ein Hingucker sind die unzähligen Schnürvarianten - ob vor der Brust, im Rücken, mehrfach gekreuzt oder mit Schleifen verziert. Im Alltag werden Schnüre und Bänder gerade mit Strick gerne kombiniert.

Hier erhältlich.