Willkommen im Dschungel: "Jumanji"

Nachsitzen ist für Schüler megafad. Die so bestraften vier Jugendlichen durchforsten also den Keller der Schule, wo sie auf eine antiquierte Spielekonsole stoßen und auf ein Videospiel, in dessen abenteuerliche Welt sie alsbald hineingezogen werden - als genau jene Figuren, die sie zuvor ausgewählt hatten. Spätestens hier kommen Hollywood-Größen wie Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black und Kevin Hart ins Spiel, die in den Körpern der Avatare stecken ...