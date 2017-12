KH Nord: "Es gibt Verzögerungen und wird teurer"

Jetzt liegen die Fakten offiziell auf dem Tisch: "Ja, es gibt Verzögerungen. Ja, es wird teurer", bezog die Wiener Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger am Mittwochvormittag in Bezug auf das rot-grüne Prestige-Projekt Krankenhaus Nord Stellung. So soll eines der "modernsten Krankenhäuser Europas" seinen ersten Patienten tatsächlich erst im zweiten Quartal 2019 in Empfang nehmen.