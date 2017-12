Range Rover Velar: Nicht perfekt, und doch ...

Und natürlich muss er auch mal runter vom Asphalt. Dafür ist der Velar mit dem 300 PS starken V6-Diesel bestens gerüstet. Luftfederung serienmäßig, also bis zu 25,1 Zentimeter Bodenfreiheit, riesige Böschungs- und Rampenwinkel, Allrad sowieso - da geht schon was, wenn man sich traut. Aber nicht alles. Und schwupps bleiben hässliche Kratzer im Glanz des Kunststoff-Unterfahrschutzes. Davor können einen weder Rundumkameras noch Sensoren bewahren. Shit happens. Ungünstig allerdings: Steht man schräg am Hang, steigt aus (etwa zum Fotografieren) und wieder ein, dann lässt sich der Sicherheitsgurt nicht mehr herausziehen. Man muss also unangegurtet weiterfahren, bis das Fahrzeug wieder einigermaßen gerade steht.