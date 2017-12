Wollen Sie noch Präsident werden, Herr Hofer?

In den Räumlichkeiten seines Vorgängers, im achteckigen Czernin-Bau in der Wiener Radetzkystraße, werden frische Bananen serviert. Der Chef ist gerade von einem späten Nachmittagstermin zurückgekehrt. Es herrscht eine vergnügte Stimmung, "wir sind hier alle per Du", betont der Neo-Minister. Er sei niemand, der die Nase oben trage, sobald er in eine neue Funktion gekommen sei, sondern einfach "der Norbert". Wenige Stunden zuvor saß ihm am großen Besprechungstisch, wo das Interview stattfindet, auch der Flugunternehmer Niki Lauda gegenüber.

"Krone": Herr Minister, haben Sie sich schon gewöhnt an das hässlichste Ministerium von allen?

Norbert Hofer: Wissen Sie was? Ich fühle mich hier wirklich wohl. Das Gebäude mag von außen vielleicht nicht so schön sein, aber in den Büros kann man wirklich gut arbeiten. Es ist alles hier, was man braucht, ich bin hochzufrieden.