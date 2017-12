Weiße Weihnachten: Regen als Spielverderber

Susi Lentner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck freut sich: "Endlich wieder einmal richtiges Weihnachtswetter." Doch rund um die Landeshauptstadt ist in den Tallagen das schöne Winterweiß in Gefahr. "Die Schneedecke ist acht bis zehn Zentimeter dick. Ab Donnerstag wird es wärmer und es beginnt in der Nacht auf Freitag zu regnen. Ob der Schnee im Inntal dem standhält, ist fraglich", lautet die Prognose der Meteorologin. Sie kann die Winterfans aber trösten: "Bei einem Spaziergang auf die Hungerburg oder im Mittelgebirge ist bestimmt Schnee in Sicht."

Zuletzt war Innsbruck 2011 am 24.12. weiß

Die Experten erwarten im Inntal zum Teil heftige Regenfälle. Die Chance auf Schneefall bis ins Tal ist im Unterland größer als im Raum Innsbruck. Hier verhindert das berühmte Weihnachtstauwetter Niederschlag in Form von Schnee. Weiß oder nicht weiß? Für die Landeshauptstadt wird es auf jeden Fall spannend. Hier hatten die Bewohner am 24. Dezember schon sechs Jahre keinen Schnee mehr vor der Haustür.

Ohne Schnee müssen heuer wohl auch die Bewohner im Lienzer Becken auskommen. Lentner: "Dort erwarten wir wenig Niederschlag, aber viel Sonne und milde Temperaturen."

Schnee am Heiligen Abend immer seltener

Schnee am Heiligen Abend wird seltener - das zeigen die Daten der Wetterdienste. Laut den Aufzeichnungen konnten sich seit 1990 die St. Antoner und Kitzbüheler am häufigsten über weiße Weihnachten freuen, die Lienzer am seltensten.

Claudia Thurner, Kronen Zeitung