"Schlechte Auslosung!" PSG befürchtet Real-Bonus

PSG-Sportdirektor Antero Henrique brachte es nach der Ziehung in Nyon auf den Punkt: "Das ist eine schlechte Auslosung. Für uns und für Real Madrid. Wir werden in dem Moment aber das Zentrum der Fußballwelt sein und das ist wichtig." Zufrieden ist er mit der Auslosung nicht. Außerdem hofft er auf eine fehlerfreie Leistung des Schiedsrichtergespanns. "Die Besten qualifizieren sich, es sei denn, der Schiedsrichter macht den Unterschied aus, wie es letzte Saison bei Real Madrid gegen Bayern München der Fall war. Es gab auch Missstände beim Rückspiel von PSG in Barcelona", so Henrique.