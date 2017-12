Hugh Jackman ist „The Greatest Showman“

New York, 19. Jahrhundert: P.T. Barnum lebt mit seiner Ehefrau Charity (Michelle Williams) und seinen beiden Töchtern in einer kleinen Wohnung, gleichzeitig träumt er von Reichtum und Ruhm. Als er seine Arbeit als Buchhalter verliert, geht er aufs Ganze: Barnum gründet ein Kuriositätenkabinett, in dem sich unter anderem ein Kleinwüchsiger, ein Riese, eine bärtige Frau und eine unkonventionelle Trapezkünstlerin tummeln.

Er will dem Publikum jedoch keine reine Freakshow anbieten, vielmehr plant er eine atemberaubende Show mit Akrobaten und Tänzern. Der aus reichem Hause stammende Philip Carlyle (Zac Efron) hilft Barnum dabei, auch New Yorks High Society für seinen Zirkus zu begeistern.