Kinderfragen zum Fest

Die richtigen Antworten

Manche Sprösslinge fragen sich auch, was es mit der Schenkerei auf sich hat. "Vor langer Zeit hatten drei Könige aus fernen Ländern gehört, dass ein ganz besonderes Baby geboren werden sollte. Sie folgten dem Stern. Als sie ankamen, überreichten die Könige Jesus ihre Schätze. Weil das eine schöne Idee war, begehen wir das Fest mit Geschenken."

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Meine Tochter (12) ist voll in der Pubertät. Jedes Alltagsthema wird gleich zum Drama und zur Katastrophe hochstilisiert, Tränen stehen auf der Tagesordnung. Als Papa halte ich das nur schwer aus.

Für Eltern und Kinder gilt: Augen zu und durch! Emotionale Ausbrüche gehören einfach zur Pubertät dazu. Und auch wenn es Ihnen schwerfällt: Stellen Sie sich den "Dramen". Es ist immens wichtig, dass Ihre Tochter einen positiven Umgang mit all ihren Emotionen lernt. Deshalb braucht Sie auch Ihre Unterstützung. Versuchen Sie herauszufinden, was wirklich hinter ihren Tränen steckt. Ist es Wut, Verzweiflung, Traurigkeit - oder etwas ganz anderes? Bleiben Sie in Kontakt! Natürlich dürfen Sie (auch als Papa!) Gefühle zeigen und Ihrer Tochter sagen, wenn es Ihnen einmal zu viel wird. Ebenso wichtig sind Grenzen und Regeln, da diese eine gute Orientierung darstellen können. Unternehmen Sie immer mal wieder etwas gemeinsam, um Ihre gute Vater-Tochter-Beziehung aufrecht zu erhalten. Gemeinsame positive Erlebnisse stärken die Eltern-Kind-Bindung. Dabei können Sie vielleicht "nebenbei" auch einmal eine schwierige Situation in der Vergangenheit ansprechen und zusammen in einem neuen Licht betrachten.

Susanne Zita, Kronen Zeitung