Von "Maria Theresia" bis zu "Santa's Slay"

Am Heiligen Abend macht sich außerdem Sängerin Zabine Kapfinger auf den Weg nach Zell am See, um die "Bergweihnacht" zu feiern (24. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2).

ATV

Den obligatorischen Liebesfilm für die Weihnachtszeit hat ATV am 23. Dezember im Programm: "Tatsächlich Liebe" (20.15 Uhr) bringt einen höchst illustren Cast um Hugh Grant, Keira Knightley und Colin Firth zusammen, um sich - erraten! - dem Fest der Liebe auf Beziehungsebene zu nähern. Tags darauf gibt es eine dicke Portion US-Komödienspaß mit Eddie Murphy (u.a. "Der Prinz aus Zamunda" um 14.50 Uhr), und am Christtag wird Hollywoodstar Amy Adams im wahrsten Sinne des Wortes "Verwünscht" (11.55 Uhr).

Puls 4

Neben allerlei weihnachtlichem Serienvergnügen zwischen "Two and a Half Men" und "King of Queens" begegnet man bei Puls 4 am 23. Dezember einem "Mad Santa" auf der animierten Insel Madagascar (10.35 Uhr), bevor am 24. Dezember die nicht kleinzukriegenden Klassiker "Kevin allein in New York" (13.50 Uhr) und "Die Geister, die ich rief..." (16.10 Uhr) anstehen. Wem der Sinn nach Horrortrash steht, der hat mit "Santa's Slay" zudem einen dämonischen Weihnachtsmann zur Auswahl (3.25 Uhr). Am 27. Dezember stehen schließlich einige Actionfilme mit mythologischem Überbau an, wenn "Hercules" (20.15 Uhr) die Muskeln spielen lässt oder es zum "Krieg der Götter" (00.05 Uhr) kommt.