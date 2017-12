Lkw kracht in Pkw und stürzt über Böschung

Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw hat am Dienstagabend bei Schladming in der Steiermark mit vier Verletzten geendet. Der 46-jährige Lenker des Schwerfahrzeugs hatte auf spiegelglatter Straße die Kontrolle verloren, krachte in den Pkw mit vier Insassen und stürzte danach über eine Böschung etwa 30 Meter in die Tiefe.