Schockmoment! Flitzer geht auf Pep Guardiola los

Arnautovic nur mit Kurzeinsatz

Mit 1:0 einen ebenfalls knappen Favoritensieg feierte Arsenal im London-Duell mit West Ham United. Der zuletzt bei West Ham überragende Arnautovic bekam von Trainer David Moyes eine Pause, wurde erst im Finish in der 83. Minute aufs Feld geschickt. Da stand es nach einem Treffer von Danny Welbeck (42.) kurz vor der Pause 0:1. Daran konnte auch der ÖFB-Star vor 44.741 Zuschauern nichts mehr ändern. Die "Gunners" durften damit nach dem 0:0 in der Liga im direkten Duell am Mittwoch diesmal jubeln. Allerdings gab es für sie auch schlechte Nachrichten: Der französische Torjäger Olivier Giroud schied mit einer Oberschenkelverletzung aus.

West-Ham-Profi nach Schwalbe nachträglich gesperrt

Bei West Ham fehlte Manuel Lanzini. Der Argentinier wurde wegen einer Schwalbe beim 3:0-Ligasieg bei Stoke City am Samstag nachträglich für zwei Partien gesperrt. Seit Saisonbeginn können in England Profis, die den Schiedsrichter bewusst in die Irre führen, nach Ansicht von TV-Bildern im Nachhinein bestraft werden. Lanzini verpasst damit auch die Meisterschafts-Heimpartie gegen Newcastle United am Samstag.

Die übrigen Ligacup-Viertelfinalspiele finden am Mittwoch statt. Dabei trifft Chelsea auf Bournemouth, Manchester United muss bei Bristol City antreten.