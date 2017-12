IS-Hacker: "Wir werden eure Heimat angreifen"

Der IS hat laut eigenen Angaben das US Army and State Department gehackt. In einem Propagandavideo droht die der Terror-Miliz zugehörige Hackergruppierung Islamic Ghosts of the Caliphate, mit Hilfe der gestohlenen Daten Mitarbeiter des US-Heeresamtes aufzuspüren und zu töten. "Selbst in euren Schlafzimmern werdet ihr euch nicht mehr sicher fühlen", so die Botschaft.