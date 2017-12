Alaba gegen Stöger: Die "Wiener Partie"

David Alaba

"Als ich von Peter Stögers Engagement in Dortmund hörte, habe ich mehr sehr für ihn und seinen Co-Trainer Manfred Schmid gefreut und mir gleich gedacht, dass das eine gute Wahl war." David Alaba schätzt seine Wiener Bekannten. Was er an Stöger besonders mag: "Er kann unglaublich gut mit Menschen umgehen, ist natürlich, authentisch, hat Schmäh und viel Fachwissen." Noch mehr schwärmt der 25-Jährige aber über seinen Trainer: "Jupp Heynckes hat mich bei Bayern schon als junger Kerl beeindruckt. Aber er hat sich in seiner Pause noch einmal weiterentwickelt. Er ist ein unglaublicher Mensch."

Zum heutigen Spiel meint David: "Da treffen zwei sehr gute Teams aufeinander. Die letzten Jahre haben gezeigt, was für tolle Spiele dabei herauskommen können." Schmerzlich in Erinnerung haben sie in München die Cup-Semifinalpleiten daheim gegen den BVB in den Spielzeiten 2014/2015 (nach Elfmeterschießen) und 2016/2017 (2:3 nach 2:1-Führung). Generell ist Dortmund der einzige Klub, der als Gast in der 2005 eröffneten Allianz-Arena schon fünfmal gewinnen konnte Dazu gewann der BVB 23 seiner letzten 24 Auswärtsspiele im DFB-Pokal. "Aber wir haben noch Reserven, werden zulegen können", so Heynckes.

Kein Comeback wird Dortmund-Schreck Arjen Robben (zehn Tore in 21 Spielen) feiern.

Matthias Mödl, Kronen Zeitung

Peter Stöger

Man kennt sich gut. Schätzt sich sehr. Und freut sich stets auf das Wiedersehen. Daran ändert auch die Tatsache, dass die Freundschaft dann für 90 Minuten (oder heute sogar länger) ruht, nichts.

Es ist wieder einmal so weit, die "Wiener Partie" trifft sich. Hier David Alaba, dort Peter Stöger und "Co" Manfred Schmid. Der diesmal fehlt (steht noch bis Ende Dezember in Köln unter Vertrag), aber eine besondere Beziehung zu Alaba hat. Schmid hatte Alaba einst in der Austria-Akademie unter seinen Fittichen, sein Sohn Patrick ist glühender Bayern-Fan, in seinem Kasten hängen viele Alaba-Trikots.

Der Pokal-Hit wird an der Freundschaft nichts ändern, auch wenn es heute Sieger und Verlierer geben muss. Ein 1:1 wie im Oktober 2016, als Stöger mit dem 1. FC Köln einen Punkt aus der Allianz-Arena entführte, würde Elferschießen bedeuten. Übrigens der einzige Punkt für Stöger als Köln-Trainer gegen die Bayern, die restlichen fünf Duelle gingen an Alaba und Co.

Geschlagen gibt sich Stöger, der um Torjäger Aubameyang (Muskelprobleme) bangt, keineswegs, selbstbewusst sagt er: "Ich weiß nicht, wie oft ich die Möglichkeit habe, ein Pokalfinale zu erreichen. Am liebsten würde ich den Pott natürlich gewinnen!" Gelingt ihm der Coup, schlägt er Bayern und holt dann möglicherweise den Pott, liegt ihm der (Kohlen-)"Pott" zu Füßen.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung