US-Senat stimmte für Trumps Steuerreform

Der US-Senat hat in der Nacht auf Mittwoch die größte Steuerreform seit mehr als 30 Jahren abgesegnet. Bevor das Prestigeprojekt von Präsident Donald Trump in Kraft treten kann, muss das Repräsentantenhaus erneut über die Reform abstimmen. Grund dafür waren verfahrenstechnische Probleme im ersten Votum am Dienstag.