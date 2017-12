Mainz & Paderborn sind erste Viertelfinalisten

Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz, dem Karim Onisiwo weiter fehlte, drehte das Dienstag-Achtelfinale gegen den Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart nach 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1. Mainz steht erstmals seit fünf Jahren im Viertelfinale. Für die Tore sorgten Emil Berggreen (62.), Abdou Diallo (71.) und Suat Serdar (93.).

Ebenfalls den Einzug in die Runde der letzten acht - zum ersten Mal in der Klubgeschichte - schaffte der SC Paderborn. Der Drittligist behielt gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt mit 1:0 die Oberhand. Der 23-jährige Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Sebastian Wimmer wurde bei den Siegern in der 95. Minute eingewechselt. Bei den Verlierern saß Marco Knaller auf der Bank.