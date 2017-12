Karriereende? Jetzt spricht Neureuther Klartext!

"Ich will in die Form zurückkommen, in der ich vor dem Kreuzbandriss war. Und wenn mir das gelingt, wird es schwer werden, mich zu schlagen. Ich will es noch einmal allen zeigen." Neureuther hatte den ersten Weltcup-Slalom der Saison gewonnen, bevor er sich Ende November im Riesentorlauf-Training in den USA die folgenschwere Verletzung zuzog, die ihn um die Teilnahme an seinen dritten Olympischen Winterspielen brachte.

