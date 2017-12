Sperre von Sion-Präsident Constantin reduziert

Die Platzsperre gegen Constantin wurde von 14 auf 9 Monate verkürzt, die Geldstrafe von 100.000 auf 30.000 Franken (86.000 bzw. 25.000 Euro) reduziert. Die Sperre begann am 12. Oktober 2017 und endet nun am 12. Juli 2018. Constantin war am 21. September nach der Partie zwischen Lugano und Sion gegen den TV-Experten Rolf Fringer handgreiflich geworden. Gegen das erstinstanzliche Urteil der Disziplinarkommission vom 12. Oktober hatten Constantin und Sion Einspruch eingelegt.