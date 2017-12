Darum wird Rafael Nadal zur Schwulen-Ikone!

Daraus entwickelte sich "The Rafa Play" - das Stück wurde vergangene Woche unter der Regie von Morgan Gould in New York aufgeführt. Der Inhalt: Ein homosexueller Mann stellt sich vor, dass er in Florida in einem Büro der ATP arbeitet. Dabei lernt er Nadal kennen und es entsteht eine Romanze zwischen ihnen (in der Rolle von Nadal spielt Juan Arturo).