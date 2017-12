Oberösterreicher sind am öftesten im Krankenhaus

Die Zahl der Spitalsaufnahmen je 1000 Einwohner und die Zahl der Spitalstage je 1000 Einwohner sollen auf Werte sinken, die einem mit Gesamtösterreich vergleichbaren Niveau entsprechen - das ist eines der Ziele der Spitalsreform in Oberösterreich.

Veränderung nicht ausreichend

Eine sinkende Tendenz gibt es durchaus - doch die Experten sagen in ihrem Evaluierungsbericht für das Jahr 2016: "Allerdings war die Veränderung nicht ausreichend, um beide Kennzahlen weiter an den Österreichschnitt ohne Oberösterreich anzunähern; im Gegenteil, der Abstand ist wieder etwas größer geworden." Das liege vor allem daran, dass sich die Krankenhaushäufigkeit und die Belagstagsdichte (das sind die beiden erwähnten Kennzahlen je 1000 Einwohner) in den anderen Bundesländern stärker verringert haben als in Oberösterreich.

Medizinisch nicht Notwendiges vermeiden!

Warum das so ist, wird im Landtag zu diskutieren sein, dem dieser Jahresbericht kürzlich zugegangen ist. Die Experten empfehlen jedenfalls, medizinisch nicht notwendige stationäre Aufnahmen zu vermeiden. Auch das wird die Politik hinterfragen müssen.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung