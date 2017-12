"Fokussiert euch auf eure Potenziale!"

Als "Investment-Punk" und Autor beschäftigt sich Hörhan mit der Welt der Digitalisierung. Er nimmt in unserer krone.tv-Serie nicht nur den aktuellen Arbeitsmarkt und die Zukunftsvisionen der heimischen Wirtschaft unter die Lupe, sondern diskutiert mit Brancheninsidern und Experten auch über (Aus-)Bildung, dringend benötigte Skills, Chancen und Risiken und den Einstieg Älterer in oft noch unbekannte digitale Welten.

"Für eigene Talente offen bleiben!"

"65 Prozent der Jobs, die wir in zehn Jahren machen, gibt es noch nicht", so Mahlodji zu Hörhan. Ihm selbst wurde als Kind ein Einstieg in die Bankbranche empfohlen. "Was wir aktuell am Arbeitsmarkt sehen, ist, dass man einem Jugendlichen wirklich empfehlen kann, sich auf die eigenen Potenziale zu fokussieren." Offen zu bleiben, auch für die eigenen Talente, sei wichtig.