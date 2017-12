Haushaltsabfälle richtig entsorgen

Soll ich Verschlüsse von Glas- oder Plastikflaschen vor der Entsorgung abschrauben?Ja. Schraubverschlüsse aus Metall sowie Kronenkorken gehören in die blaue Metalltonne (da und dort auch in den gelben Sack), Korken zum Restmüll. Mit einem Schraubverschluss aus Plastik lässt sich die fest zusammengedrückte PET-Flasche wiederverschließen. Das spart Platz in der Tonne. Oder man sammelt die Schraubverschlüsse extra und entsorgt sie bei speziellen Abgabestellen: Private Initiativen verkaufen Plastikstöpsel aus hartem Plastik an Recyclingunternehmen, der Erlös kommt Eltern schwer kranker Kinder zugute.

Soll ich reryclingfähige Behälter auswaschen?

Es reicht, Becher, Flaschen und Dosen grob zu säubern, da die Recyclingfirmen das Material ohnehin noch einmal reinigen. Wer für den Abwasch Wasser verbraucht oder gar erwärmt, wendet die Ökobilanz ins Negative und verbraucht mehr Energie, als sich durch die Wiederverarbeitung einsparen lässt.

Was passiert eigentlich mit meinem Biomüll?

Das wertvolle Biomaterial aus Wiens Biotonnen wird vorsortiert, zerkleinert und kommt anschließend in das Kompostwerk Lobau, wo es in aller Ruhe verrottet. Die so entstehende Komposterde kann in kleineren Mengen für die Verwendung im eigenen Garten kostenlos bei der MA 48 abgeholt werden.

In Niederösterreich entsorgen etwa 40 Prozent der Haushalte ihren Biomüll mittels Biotonne. Alle übrigen verwerten ihre biogenen Abfälle, indem sie selbst kompostieren.

Günther Kralicek, wohnkrone.at