Schicksals-Schläge stürzten Familien in Notlagen

Es sind Geschichten, die viele Landsleute aus der "Krone" kennen - mit unserer Aktion "Weihnachtsfreude - Geschenkt von unseren Lesern" soll den Opfern der Unglücke nun geholfen werden.

Bei Zeltfest-Unglück schwer verletzt

Etwa den beiden Burschen Jan und Lukas, die beim Zeltfest-Drama in St. Johann am Walde im August von herabfallenden Teilen so schwer verletzt wurden, dass sie noch heute an den Folgen leiden. Beiden musste ein Teil des Schädelknochens ersetzt werden - es ist noch nicht klar, ob sie je wieder ganz gesund werden können. Spenden unter dem Kennwort "Zeltfest" kommen den jungen Männern zugute.

Sohn seit Jahren vermisst

Schlimm auch die Notlage einer Mutter aus dem Mühlviertel, deren Sohn Andreas mit seinem mysteriösen Verschwinden bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Sie muss nicht nur mit ihrer Trauer fertig werden, sondern hat auch die Schulden des Sohnes geerbt und verlor bei einem Brand heuer ihre Wohnung. Wer unter dem Kennwort "Vermisst" eine Spende überweist, hilft der Frau und ihrem Enkel.

Unschuldig in schlimme Geldnot geraten

Mit fünf Kindern mussten Eltern aus dem Zentralraum aus dem brennenden Haus flüchten. Eine hilfsbereite Tante nahm sie vorerst in ihrer Wohnung auf, doch der Umzug in eine neue Bleibe ist teuer und eine echte Belastung für die ohnehin schon finanzschwache Großfamilie. Auch neue Möbel und Kleidung mussten angeschafft werden. Wer den fünf minderjährigen Kindern einen Neustart ermöglichen möchte, spendet unter dem Kennwort "Brand" an untenstehendes Konto. Wir garantieren, dass jeder Cent bei der betreffenden Familie direkt ankommt!

Vielen herzlichen Dank!

Unser "Krone"-Sonderkonto bei

der Hypo Oberösterreich:

IBAN: AT28 5400 0000 0060 0007

BIC: OBLAAT2L

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung