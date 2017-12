Knie-OP bei Pommer: Olympia wohl kein Thema mehr!

Pommer hatten schon längere Zeit Knieschmerzen geplagt, die ihn vor allem beim Skispringen beeinträchtigt hatten. Er hatte deshalb auch seinen Start in der Ramsau wegen der nötigen Abklärung abgesagt. In der Privatklinik Hochrum wurde ein Ganglion in der Nähe des Kniegelenks festgestellt, das am Dienstag von den ÖSV-Ärzten Christian Hoser und Christian Fink operativ entfernt werden musste.