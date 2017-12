Neue Ära für Landespflegezentren bricht an

Die Zukunft der vier steirischen Landespflegezentren war jahrelang ein Politikum, jetzt gehen gleich drei große Bauvorhaben ins Finale. In Mürzzuschlag wurde am Dienstag bereits offiziell eröffnet: Der Ersatzbau für das Heim in Kindberg steht direkt neben dem LKH und bietet 110 Bewohnern Platz. Auch in Mautern und Bad Radkersburg ist es bald soweit.