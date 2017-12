Österreichs Kader für die Handball-EM steht fest

Zwischen 27. und 30. Dezember kommen bereits die Spieler aus der Handball Liga Austria (HLA), mit den Legionären Thomas Bauer, Janko Bozovic und Kristian Pilipovic, zu einem Kurzlehrgang zusammen. Ab 2. Jänner steht dem Teamchef der gesamte Kader für die finale Vorbereitung zur Verfügung. Dann stehen noch Spiele gegen Tschechien (5. Jänner in der Südtstadt und 7. Jänner in Brünn) am Programm. Am 10. Jänner übersiedelt das Nationalteam nach Porec, wo man zum Auftakt am 12. Jänner auf Weißrussland trifft. Am 14. Jänner wartet Weltmeister Frankreich, am 16. Jänner Vizeweltmeister Norwegen auf Österreich.

Österreichs Kader für die Handball-EM (12. bis 28. Jänner) in Kroatien:

Tor: Thomas Bauer (Massy Essone/FRA, 130 Länderspiele/0 Tore), Kristian Pilipovic (RK Nexe/CRO, 12/0)

Feld: Nikola Bilyk (THW Kiel/GER, 41/144), Janko Bozovic (Sporting Lissabon/POR, 124/306), Sebastian Frimmel (SG Westwien, 30/66), Lukas Frühstück (Bregenz HB, 14/7), Lukas Herburger (HC Hard, 4/1), Alexander Hermann (HSG Wetzlar/GER, 67/100), Wilhelm Jelinek (SG Westwien, 26/26), Thomas Kandolf (Schwaz HB Tirol, 11/14), Romas Kirveliavicius (HSC Coburg/GER2, 28/24), Christoph Neuhold (ASV Hamm-Westfalen/GER2, 26/11), Julian Ranftl (SG Westwien, 9/8), Tobias Schopf (UHK Krems, 16/14), Tobias Wagner (HBW Balingen-Weilstetten/GER, 21/31), Robert Weber (SC Magdeburg/GER, 153/667)