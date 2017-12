Auf Beutezug: Autoknacker räumen Fahrzeuge leer

Die Täter machen kurzen Prozess: Sie schleichen sich über Nacht an die Autos heran und suchen nach brauchbaren Beutestücken.

So war es in der Nacht auf Dienstag in Pörtschach, wo es fünf Autobesitzer erwischt hat. Die Täter schlugen die Seitenscheiben ein und schnappten sich Geldtaschen und Wertgegenstände, die meist gut sichtbar im Auto abgelegt waren.

Auf ähnliche Weise wurden in den vergangenen Tagen bereits mehrere Coups in Kärnten verübt - und zwar in Landskron, St. Andrä im Lavanttal, Maria Rain sowie in Spittal und St. Veit, wo gleich sieben Fahrzeuge "geknackt" wurden.

"Da die Tatorte weit auseinander liegen, prüfen wir noch, ob es sich um eine oder mehrere Banden handelt", heißt es bei der Polizei. Autofahrer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. Wertgegenstände und Geldtaschen sollten nicht sichtbar im Auto liegen gelassen werden.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone