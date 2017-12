Heuer 30 Prozent mehr Drogenlenker

Laut internationalen Untersuchungen kommt derzeit auf zehn Alko- ein Drogenlenker, wie Oberstleutnant Johann Dumfart von der Landesverkehrsabteilung erklärt. Bei der jüngsten Schwerpunktaktion im oberösterreichischen Zentralraum war’s aber fast umgekehrt: Es wurden sieben Drogenlenker im Alter von 19 bis 50 Jahren (einer mit Probeführerschein), aber nur eine Alkolenkerin (56) aus dem Verkehr gezogen.

Allgemein ist die Tendenz, sich unter Rauschgifteinfluss ans Steuer zu setzen, steigend: Im Vorjahr wurden in Oberösterreich insgesamt 292 Drogenlenker erwischt, heuer bis Ende November schon 383. Im Vergleich dazu wurden heuer bisher 4122 Alkolenker (davon 2919 mit mehr als 0,8 Promille) erwischt, im Vorjahr waren es 4535 (3253 über 0,8 Promille).

"Nach unseren Erfahrungen", erläutert dazu Dumfart, "ist die Generation unter 35 Jahren zwar brav zurückhaltend beim Alkohol, greift aber verstärkt zu Drogen". Während es für Alko-Tests flächendeckend Vortestgeräte gibt und jeder Polizist damit auf Alkohol kontrollieren kann, steht für Drogentests in OÖ derzeit aber nur ein Testgerät zur Verfügung, auf das in unserem Bundesland 15 Polizisten geschult sind. "Bei Alko-Tests muss nur ein Stoff in der Atemluft gesucht werden, bei Drogentests aber eine Vielzahl an Stoffen, wobei dann bei positiven Verdachtsmomenten ein Arzt beigezogen werden muss", so Oberstleutnant Dumfart.

