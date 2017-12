Reifen Bruckmüller: Schon 64 Millionen € Schulden

Heftig, heftig! Wie bereits berichtet wurde, sind seit heute weitere Firmen der Reifen-Bruckmüller-Gruppe insolvent. Betroffen von den Sanierungsanträgen, die beim Landesgericht Steyr eingebracht wurden, sind die Reifenland Bruckmüller GesmbH in der Holzstraße in Linz, die Bruckmüller Reifen- und Montagetechnik GesmbH in Sierning und die Gummizwerg Reifen-Service GesmbH in Wien.



Zehn Unternehmen pleite

Die Verbindlichkeiten in der gesamten Firmengruppe wachsen damit auf 64 Millionen Euro, berichtet der Kreditschutzverband 1870. 158 Beschäftigte sind mittlerweile schon betroffen. Insgesamt schlitterten damit seit Anfang November zehn Unternehmen des Familienbetriebs in die Pleite.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung