Gatlin-Doping-Skandal: Spur führt nach Österreich!

"Eine alltägliche Situation"

Wagner habe erklärt, die Anwendung von Dopingmitteln sei eine "alltägliche Situation" und sein "Fachgebiet". Er könne auf verlässliche Ärzte in Österreich zurückgreifen und die Mittel in die USA bringen. "Ich kann ihnen das nicht öffentlich vor fünf Leuten sagen, dass wir das ständig tun. Darum geht es in der Leichtathletik." Zudem hätten der 57-jährige Oberösterreicher und Mitchell erläutert, wie man positive Tests vermeiden könne.

Gegenüber dem "Telegraph" gab Wagner nun an, "nicht in Doping involviert" gewesen zu sein. Zum Vorwurf, er habe erklärt, dass seine Kollegen verbotene Substanzen verwendeten, meinte Wagner, dessen Name schon in der Vergangenheit mehrmals im Zusammenhang mit Dopingsündern genannt wurde: "Ich habe ihr (der Undercover-Reporterin) das gesagt, um den Job zu bekommen." Er wisse nichts von einem Doping-Missbrauch durch Gatlin: "Ich bin nicht sein Manager, wie sollte ich davon wissen?"

Kontroverse Angaben

Den Reportern habe Gatlin Anfang Dezember jedoch erklärt, Wagner sei seit etwa fünf Jahren sein Wettkampf-Manager neben Gatlins langjährigem Manager Renaldo Nehemiah, Ex-Weltrekordler über 110 m Hürden. Dieser sagte nun, dass Wagner nur zwei- oder dreimal für den US-Sprinter gearbeitet habe. Das Arrangement für den Film sei ein einmaliges gewesen. Zudem sei Gatlin nicht dabei gewesen, als im Trainingscamp über die verbotenen Substanzen gesprochen wurde. Für die APA war Wagner vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

WADA ermittelt

Die Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) und die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF haben inzwischen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, berichteten "Telegraph" und die Agentur Press Association. "Diese Behauptungen sind äußerst schwerwiegend", betonte IAAF-Präsident Sebastian Coe. Auch AIU-Chef Brett Clothier sieht ein ernsthaftes Problem: "Diese Vorwürfe sind sehr schwerwiegend und treffen das Herz der Integrität der Leichtathletik", sagte er der Press Association.