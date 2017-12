So klappt's mit dem Christbaum

Die 1995 gegründete Arbeitsgemeinschaft der niederösterreichischen Christbaumproduzenten war eine der Ersten. Mittlerweile gibt es auch in den anderen Bundesländern Vereinigungen mit jeweils eigenem Gütesiegel. "1995 wurden noch etwa 20 Prozent der in Österreichs Haushalten aufgestellten Weihnachtsbäume importiert, jetzt sind bereits fast 90 Prozent der Christbäume aus heimischer Produktion", so Franz Raith, Obmann der Arbeitsgemeinschaft.

Melanie Leitner, Kronen Zeitung