Gewinnt mit City4U ein Jahr gratis "Wiener Dogs"!

# "Wiener Dogs"

Hot Dogs zubereitet von einem Spitzenkoch? Genau darauf hat Wien gewartet. Nach 8- monatiger Planung eröffnete "Wiener Dogs" am 2. Dezember endlich im Kinobereich des Donau Zentrums, um die hungrigen Besucher in der Donaustadt zu verwöhnen. Jakob B., Geschäftsführer und Ideenfinder der neuen Anlaufstelle für Neugierige, hatte die Vision dieses Konzeptes durch seine eigene Leidenschaft zu den Würstchen im Brotmantel. Um einmal eine andere Art der Hot Dogs anzubieten, war allerdings Kreativität gefragt. Typisch österreichische Gerichte werden an dem einladenden, erweiterten Imbissstand mit Schani- Garten bei jedem Wetter mitten im Einkaufszentrum in Form eines "Wiener Dogs" angeboten. Kunden haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Variationen, wobei monatlich eine neue, überraschende Sorte den Gusto verstärken soll. Vom "Weißwurst Dog" im Laugenbrötchen über den "Veganen Dog" mit Melanzani- Kaviar wird es Specials bis hin zum "Martini Dog"- passend zur Gansl- Zeit - geben. Alle Produkte werden regional gekauft und sogar das Ketchup ist hier selbstgemacht. Preislich bewegen sich die "Wiener Dogs" zwischen 5€ bis 7€ und täglich zusätzlich kann aus frischen Beilagen und Nachspeisen gewählt werden. Hungrige Shoppinggäste können von 11- 23 Uhr vorbeischauen. Dass das Konzept gut ankommt, war bereits geplant, weswegen es schon im Jahr 2018 zwei weitere Standorte geben soll.