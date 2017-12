Debakel für ÖSV-Damen bei Shiffrin-Sieg

Weltmeisterin Tessa Worley war ebenfalls zufrieden, nachdem sie sich mit Laufbestzeit in der Entscheidung noch vom achten auf den zweiten Platz verbessert hatte. "Meine Fahrt im zweiten Durchgang war ausgezeichnet", betonte die 28-jährige Französin.

In Courchevel steht am Mittwochabend (ab 18 Uhr) noch ein Parallel-Slalom auf dem Programm. Danach geht es für die Ski-Damen in die kurze Weihnachtspause und anschließend weiter nach Lienz, wo am 28./29. Dezember zum Jahresausklang noch ein Riesentorlauf und Slalom gefahren werden. Eigentlich war für Dienstag die FIS-Schneekontrolle in Osttirol angesetzt. Diese fiel jedoch wegen "der perfekten Pistenbedingungen" in Lienz aus, wie FIS-Renndirektor Alte Skaardal erklärte.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:02,40 Minuten

2. Tessa Worley (FRA) +0,99 Sekunden

3. Manuela Mölgg (ITA) +1,01

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,02

5. Nina Haver-Löseth (NOR) +1,30

6. Melanie Meillard (SUI) +1,33

7. Adeline Baud Mugnier (FRA) +1,67

8. Marta Bassino (ITA) +1,75

9. Wendy Holdener (SUI) +1,81

10. Lara Gut (SUI) +1,87

11. Ana Drev (SLO) +1,94

. Sara Hector (SWE) +1,94

13. Alexandra Tilley (GBR) +2,11

14. Viktoria Rebensburg (GER) +2,21

15. Ricarda Haaser (AUT) +2,24

16. Sofia Goggia (ITA) +2,32

17. Meta Hrovat (SLO) +2,43

18. Stephanie Brunner (AUT) +2,46

19. Irene Curtoni (ITA) +2,53

20. Estelle Alphand (SWE) +2,71

21. Elisabeth Kappaurer (AUT) +2,77

22. Tina Robnik (SLO) +2,94

23. Coralie Frasse Sombet (FRA) +3,07

24. Simone Wild (SUI) +3,16

25. Marie Massios (FRA) +3,45

26. Frida Hansdotter (SWE) +3,51

27. Carmen Thalmann (AUT) +3,57

28. Petra Vlhova (SVK) +4,20

29. Valerie Grenier (CAN) +4,28

30. Eva-Maria Brem (AUT) +4,67

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Katharina Truppe (AUT), Federica Brignone (ITA)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 621 Punkte

2. Viktoria Rebensburg (GER) 430

3. Tina Weirather (LIE) 374

4. Michelle Gisin (SUI) 303

5. Tessa Worley (FRA) 286

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 283

7. Sofia Goggia (ITA) 269

8. Lara Gut (SUI) 238

9. Petra Vlhova (SVK) 224

10. Cornelia Hütter (AUT) 220

11. Manuela Mölgg (ITA) 189

12. Anna Veith (AUT) 187

13. Nicole Schmidhofer (AUT) 184

14. Stephanie Brunner (AUT) 179

15. Jasmine Flury (SUI) 170

Weiters:

23. Bernadette Schild (AUT) 102

24. Stephanie Venier (AUT) 90

32. Ramona Siebenhofer (AUT) 66

32. Ricarda Haaser (AUT) 66

40. Tamara Tippler (AUT) 54

44. Elisabeth Kappaurer (AUT) 48

48. Katharina Gallhuber (AUT) 44

55. Christine Scheyer (AUT) 38

72. Michaela Kirchgasser (AUT) 24

73. Katharina Huber (AUT) 22

73. Carmen Thalmann (AUT) 22

80. Katharina Liensberger (AUT) 16

83. Katharina Truppe (AUT) 13

95. Eva-Maria Brem (AUT) 5

96. Christina Ager (AUT) 4

99. Nina Ortlieb (AUT) 3

102. Dajana Dengscherz (AUT) 1

Der Stand im Riesentorlauf-Weltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 225 Punkte

2. Viktoria Rebensburg (GER) 218

3. Tessa Worley (FRA) 200

4. Manuela Mölgg (ITA) 180

5. Stephanie Brunner (AUT) 113

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 110

7. Wendy Holdener (SUI) 81

8. Melanie Meillard (SUI) 69

9. Nina Haver-Löseth (NOR) 59

10. Ana Drev (SLO) 56

11. Marta Bassino (ITA) 54

12. Sara Hector (SWE) 53

13. Tina Robnik (SLO) 53

14. Frida Hansdotter (SWE) 51

15. Elisabeth Kappaurer (AUT) 48

Weiters:

19. Bernadette Schild (AUT) 42

20. Ricarda Haaser (AUT) 40

29. Carmen Thalmann (AUT) 15

32. Katharina Truppe (AUT) 13

41. Eva-Maria Brem (AUT) 5