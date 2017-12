More's more:"Für uns zählen keine Follower-Zahlen"

#6. Was und wie möchtet ihr im nächsten Jahr verbessern und was erwartet ihr euch in Zukunft von eurem Blog?

Wir haben uns in den zwei Jahren verändert und das soll unser Blog zeigen. Rebecca ist lange durch Südamerika und die USA gereist und hat dadurch ihre Persönlichkeit und Werte gewandelt. Lara hat bald zu Ende studiert und arbeitet in einer Online Marketing Agentur. Unsere Leser und Leserinnen sollen ab 2018 nun mehr private Einblick in unser Leben bekommen. Außerdem planen wir auch schon ein neues Logo und ein komplett neues Design und neue Kategorien auf unserem Blog - seid also gespannt!

#7. Verdient ihr bereits Geld über euren Blog und wie genau funktioniert das?

Wir hatten einige Kooperationen mit Firmen, in denen wir auch eine Bezahlung erhalten haben. Das hält sich aber im Rahmen, denn leben könnten wir derzeit noch nicht von den Einnahmen des Blogs. Doch wir werden weiterhin sehr wählerisch bei Zusammenarbeiten bleiben, da wir unseren Lesern einen echten Mehrwert bieten möchten.