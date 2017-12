Große Fußstapfen: Buds Enkel wurde MMA-Kämpfer!

Carlo Pedersoli alias Bud Spencer (oben im Bild) war einer der besten Sportler Italiens, über 100 m Kraul hielt er lange Zeit den italienischen Rekord (unten im Bild), nahm als Schwimmer an den olympischen Spielen in Helsinki (1952) und Melbourne (1956) teil. Später begann er Wasserball zu spielen und gewann bei den Mittelmeer-Spielen Gold. Damals sah er auch ganz anders aus, als später in den Spaghetti-Western-Filmen. So in etwa, wie heute sein Enkel Carlo Perdersoli Junior.