Warriors-Overtime-Sieg bei den Lakers dank Durant

Neben Curry (Knöchel) und Green (Schulter) fehlten den Gästen mit Center Zaza Pachulia (Schulter) und Guard Shaun Livingston (Knie) noch zwei weitere blessierte Spieler. Deshalb rückten Routinier JaVale McGee sowie die beiden Youngsters Jordan Bell und Patrick McCaw neben Durant und Klay Thompson, der auf 17 Punkte und zehn Rebounds kam, in die "starting five" auf.

Vor dem Spiel im Staples Center wurde Ex-Basketball-Superstar Kobe Bryant von den Lakers geehrt. Erstmals in der NBA-Geschichte erklärte das ehemalige Team des 39-Jährigen, dass gleich beide früheren Trikotnummern des Shooting Guards - 8 und 24 - nicht mehr vergeben werden. In der Halbzeit wurde die "Black Mamba", so der Spitzname des fünffachen NBA-Champions und 18-maligen All-Stars, von den Fans ausgiebig gefeiert. Bryant ist All-Time-Topscorer der Lakers und hat auch die meisten Matches für das Team aus Los Angeles absolviert.

14. Sieg in Serie für Houston

NBA-Topteam bleiben die Houston Rockets, die mit einem 120:99-Heimerfolg über Utah Jazz ihren bereits 14. Sieg in Serie feierten. Matchwinner für die Texaner war diesmal Eric Gordon, der amtierende "NBA Sixth Man of the Year". Der Shooting Guard, der am Christtag 29 Jahre alt wird, erzielte 33 Punkte, davon 17 im Schlussviertel, das mit 41:15 an die Gastgeber ging. Sieben versenkte Dreipunktewürfe bedeuteten Karriererekord für Gordon.