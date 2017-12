Grasser: "Er will sich mit Unwahrheit freikaufen"

Der Buwog-Strafprozess ist am Dienstag in die zweite Woche gestartet. Nach dem Teilgeständnis des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger ging es mit den Plädoyers der weiteren Angeklagten weiter. Geständnisse blieben am fünften Prozesstag aus. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser äußerte sich unterdessen erstmals zu Hocheggers Teilgeständnis: "Für mich ist klar, dass hier PR-Mann Hochegger versucht, sich mit der Unwahrheit freizukaufen, und dass er dabei nicht davor zurückschreckt, andere in den Schmutz zu ziehen."