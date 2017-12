Silvester-Übergriffe: Asylwerber wird angeklagt

Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, bei der letztjährigen Silvesterfeier am Marktplatz in Innsbruck eine Frau am Arm gepackt, zu sich gezogen und ihr in den Schritt gefasst zu haben. Er soll Teil einer aus zehn Männern bestehenden Gruppe gewesen sein. Die Verhandlung am Landesgericht Innsbruck ist für den 25. Jänner anberaumt.