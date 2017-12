Turtle Island-Team sammelt Spenden für 3. Zentrum

"Wir sind überwältigt von dem positiven Feedback und den vielen Unterstützern, die uns schon so weit gebracht haben", sagt Schildkröten-Experte Peter Praschag. "Leider fehlt uns noch ein wenig Geld, um das geplante dritte Aufnahme- und Betreuungszentrum eröffnen und führen zu können. Wir möchten an dieser Stelle aber auch allen danken, die uns helfen unser Projekt voranzutreiben."

Ingesamt 50.000 Euro benötigt

Damit der neue Standort finanzierbar ist, werden mindestens 12.000 Euro benötigt. Mit dem ersten Erlös aus der Kampagne werden notwendige Becken für die Schildkröten gekauft. Weitere 38.000 Euro sollen die Miet-, Betriebs- und Personalkosten decken sowie die weitere Einrichtung wie Filter und Beleuchtung finanzieren.

Beide Standorte sind ausgelastet

Derzeit werden von Turtle Island zwei Standorte in Graz betrieben, die aber völlig ausgelastet sind. Ein weiteres Aufnahme- und Betreuungszentrum soll die Haltungsbedingungen verbessern und weitere Schildkröten aufnehmen können. Konkret geht es dabei um ein Glashaus der Gärtnerei Wallner in Liebenau. "Aktuell warten etwa 150 beschlagnahmte Schildkröten in Südasien auf eine Überführung nach Graz. Solange nicht das zusätzliche Aufnahmezentrum betriebsbereit ist, müssen sie noch zittern", sagt Praschag.

International anerkanntes Expertenteam

Hinter Turtle Island steht ein internationales Team von Schildkrötenexperten, geleitet vom Grazer Zoologen Peter Praschag. Turtle Island ist in Österreich eine vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt- und Wasserwirtschaft anerkannte, wissenschaftliche Institution sowie Auffangstation und Tierheim für Schildkröten. Derzeit werden zwei Standorte in Graz privat betrieben. Die Leidenschaft für die gepanzerten Reptilien machte Praschag im Lauf der Jahre zu einem der weltweit gefragtesten Schildkröten-Experten. Heute rettet Peter Praschag nicht nur einzelne Exemplare, sondern ganze Arten.

Das Projekt kann man auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo bis 31.12.2017 unterstützen.