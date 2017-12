Zwei verurteilte Mörder in Japan hingerichtet

Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Shinzo Abe Ende 2012 sind in Japan 21 Menschen hingerichtet worden. Japan ist neben den USA die einzige größere Industrienation, in der die Todesstrafe noch vollstreckt wird. Zwar gibt es immer wieder Proteste von Menschenrechtsgruppen, in der Bevölkerung gibt es aber breiten Rückhalt für die Todesstrafe. Die Juristenvereinigung des ostasiatischen Landes hatte sich im vergangenen Jahr erstmals für die Abschaffung der Todesstrafe, die in Japan durch den Strang vollstreckt wird, bis 2020 ausgesprochen. Dann wird Japan Gastgeber der Olympischen Spiele in Tokio sein.