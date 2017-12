Schwangere (28) beim Einheizen schwer verletzt

Da das Feuer aber noch immer nicht ausreichend brannte, schüttete die 28-Jährige einen Brandbeschleuniger in den Ofen. Binnen Sekunden schoss daraufhin eine Stichflamme empor, die Kleidung der Frau fing Feuer.

Verbrennungen im Gesicht, an Brust und Händen

Familienangehörige im Alter von 22 und 26 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls in der Wohnung befanden, eilten der Schwerverletzten - sie erlitt Verbrennungen im Gesicht, an der Brust sowie an den Händen - zur Hilfe. Mit einer Decke löschten sie zudem am Boden liegende brennende Teile. Dabei erlitt die 26-Jährige eine leichte Brandverletzung an der Hand.

Die 28-Jährige wurde mit Verbrennungen ersten und zweiten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.