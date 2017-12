Keine Einigung bei ORF-Gehaltsverhandlungen

Der Stiftungsrat soll am Donnerstag in seiner letzten Sitzung vor Jahresende den ORF-Finanzplan und auch den Gehaltsabschluss für 2018 absegnen. Bis zur Sitzung des Finanzausschusses am Montagnachmittag gab es letzteren aber nicht. Die Geschäftsführung sei nicht bereit zu einem "nachhaltigen Abschluss über alle Vertragsverhältnisse", dabei sei der Zentralbetriebsrat in den Verhandlungen mit seinen Forderungen "bis an die Schmerzgrenze" gegangen, wurde in dem Schreiben beklagt.

1,9 Prozent sei diese Forderung gewesen, und man gehe davon aus, dass man damit unter der heurigen Inflationsrate liegen würde, sagte ZBR-Vorsitzender Gerhard Moser. Das Gegenangebot habe für ältere Kollektivverträge als jenen von 2013 (die sogenannte FBV und den KV von 2003) aber nur eine Einmalzahlung vorgesehen. "Und das für ein Jahr, für das ohnehin bereits als einseitige Maßnahme die Pensionskassenbeiträge für die PBV 1 ('beitragsorientiertes System') ausgesetzt worden sind", so der Betriebsrat.