"Die Eitelkeit haben wir am Ortsschild abgegeben!"

Prominenz am Linzer Hauptplatz

Heuer werden Pizzera & Jaus, Max Giesinger, Folkshilfe, Conchita & Ina Regen, Tagträumer, Flowrag, Lions Head, Waterloo, u.v.m das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen und für unvergessliche Live-Auftritte am Linzer Hauptplatz und via Ö3 in ganz Österreich sorgen. Am 23.12. - wenn das Finale langsam näher rückt - lädt das Ö3-Weihnachtswunder zum großen Adventsingen: Julian Le Play, Zoë, Thomas David performen live - da werden dann auch ihre Lieblingsweihnachtslieder nicht fehlen. Dazu kommt viel prominenter Besuch, der für lustige, spannende und nachdenkliche Advent-Momente sorgen und auch Einblicke in die persönliche Weihnachtswelt geben wird. In der Ö3-Wunschhütte zu Gast sein werden etwa Kabarettist Josef Hader oder auch Sport-Stars wie die Spielerinnen der Österreichischen Damen-Fußballnationalmannschaft oder Österreichs Beach-Volleyball-Top-Duo Clemens Doppler und Alex Horst.