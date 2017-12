Anna Veith: "Ich hoffe, dass noch einiges kommt"

Immerhin stehen die Olympischen Spiele vor der Tür.

Jetzt glaube ich mal, dass ich qualifiziert bin (lacht). Das war der erste Schritt, um nach Pyeongchang zu kommen, weil unser Team stark ist. Ich will auch schauen, dass ich in mehreren Disziplinen wieder top bin.

Daher auch das Comeback im Riesentorlauf - den bisher letzten hast du bei der WM in St. Moritz im Februar bestritten. Was ist in Courchevel drin?

Schwer einzuschätzen. Ich hatte heuer bisher nur vier gute Trainingstage. Zuletzt habe ich beim Training mit der ÖSV-Techniktruppe aber gesehen, dass ich dabei bin. Ich habe die Startnummer 32, das ist auch von den Bedingungen her nicht mehr so einfach. Wichtig ist, dass ich zwei Läufe haben kann.

Das heißt, einem Antreten in Lienz nach Weihnachten steht nichts im Weg?

Im Normalfall spricht nichts dagegen.

Gibt’s noch einen speziellen Weihnachtswunsch?

Das schönste Geschenk habe ich mir selbst gemacht. Diesen Sieg kann das beste Geschenk nicht toppen.

Herbert Struber, Kronen Zeitung